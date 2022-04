Fontana: Hub Centrale, impegnati per intermodalità anche in FNM

Dalla Regione “ Il nuovo hub multimodale della Stazione Centrale “rappresenta un servizio importante per gli utenti della Stazione Centrale. E costituisce anche un passo in avanti dal punto di vista della sostenibilità, se consideriamo gli spazi per le auto elettriche, che saranno ulteriormente implementati, e per il car sharing. Chi arriva a Milano in treno può usufruire non solo del traporto pubblico, ma anche di una mobilità condivisa sempre più in espansione”: lo afferma il presidente della Regione, Attilio Fontana, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione della nuova infrastruttura realizzata da Grandi Stazioni Rail, società del Gruppo FS. “Regione Lombardia – ha proseguito Fontana – è impegnata nel supportare la mobilità sostenibile e l’intermodalità con mezzi green. Penso al recente bando con cui sono stati messi a disposizione degli enti pubblici 12 milioni di euro per installare le colonnine per la ricarica. E penso al sostegno al car sharing elettrico ‘E-vai’ di Fnm presente con oltre 300 postazioni sul territorio lombardo, comprese stazioni ferroviarie e aeroporti”.

Dal Comune “ Il Parkin’ Station punta dunque a promuovere e migliorare le funzioni di hub multimodale che la stazione di Milano Centrale sta già assolvendo, potrà ospitare fino 425 autoveicoli, di cui 10 riservati alle persone a ridotta mobilità e 6 dedicati ai posti “rosa” posizionati in corrispondenza degli ingressi e delle uscite previste in via Ferrante Aporti e via Sammartini. Essenziale è poi la previsione di aree dedicate ai servizi di mobilità condivisa, a complemento delle altre forme differenziate di servizi collegate alla sosta sulla base di formule di utilizzo orario, giornaliero o mensile, prenotabili in anticipo attraverso la app Parkin’station. Il servizio di parcheggi alleggerisce la mobilità a ridosso della stazione: già dalla fase iniziale sono operative 9 postazioni di ricarica per 18 auto elettriche, rappresentando di fatto uno dei maggiori poli di ricarica nel centro urbano di Milano. La dotazione si arricchirà in futuro di ulteriori postazioni per arrivare ad almeno 50 auto elettriche. Alcune infrastrutture di ricarica saranno ad uso esclusivo del car sharing operato con auto elettriche nella città di Milano. Dopo Milano, ci saranno le inaugurazioni anche nelle stazioni ferroviarie di Roma Termini e Napoli Centrale. A Milano, entro il primo semestre del 2022, è prevista anche la realizzazione di un collegamento pedonale tra il “CM7” e la Stazione di Milano Centrale in corrispondenza della banchina ferroviaria a servizio dei binari 11 e 12”.