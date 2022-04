Lombardia, Comazzi: da Moratti grande attenzione a veterinari e benessere animale

“Con l’impegno di indire nuovi bandi per l’assunzione di personale oggi il vice presidente Letizia Moratti ha dato un grande segnale di attenzione ai veterinari della Lombardia, a riprova della stima e dell’ascolto che Regione dedica a questo importante settore della sanità pubblica” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia, intervenendo al congresso regionale dei veterinari di medicina pubblica tenutosi oggi a Milano. “Il benessere degli animali e la loro salute sono per noi una priorità assoluta, come attesta anche la nuova riforma regionale della sanità nei suoi principi cardine. La veterinaria lombarda – prosegue – è una delle migliori al mondo e garanzia di qualità e salute dei nostri allevamenti, sempre più presente anche nel contrasto dei maltrattamenti e dello sfruttamento degli animali per l’accattonaggio. Regione Lombardia – conclude – sarà sempre in prima linea per tutelare il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

