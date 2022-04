Il glorioso Teatro dal Verme festeggia i 150 anni con 15 prime

Il Teatro dal Verme compie 150 anni il 14 settembre 2022 e per festeggiare questo appuntamento con la città e oltre 50 tra musicisti, compositori, attori, protagonisti della cultura, mette in scena “Il Dal Verme racconta”, un cartellone speciale di 15 prime, oltre a una mostra, dedicato ai momenti più significativi della sua storia e del suo presente. Nato nel 1872 su iniziativa della famiglia Dal Verme, anche per riqualificare il quartiere che lo ospitava, il Teatro è stato palcoscenico di debutto operistico per autori come Puccini, per capolavori come “Pagliacci” di Leoncavallo, diretto da un venticinquenne Arturo Toscanini, e per le prime italiane di Lehár, Meyerbeer e Ponchielli. Luogo di ritrovo e sperimentazioni per il movimento futurista, sala di prime visioni cinematografiche negli anni Trenta, tempio della rivista negli anni Cinquanta, scena ideale per generazioni di cantautori, anche internazionali, che tutt’oggi lo scelgono come palcoscenico privilegiato in Italia. E naturalmente protagonista della musica classica con le produzioni della Fondazione I pomeriggi musicali, che qui ha la sua sede da vent’anni. Il programma de “Il Dal Verme racconta”, ideato da Maurizio Salerno, direttore generale e artistico della Fondazione I pomeriggi musicali, ripercorre in chiave contemporanea alcuni snodi della storia del teatro per testimoniare il suo ruolo nella vita di Milano, e non solo, nella stagione del secondo dopoguerra. Per questo i temi del programma saranno architettura, cinema, letteratura, arti figurative e multimediali, musica da camera e sinfonica, opera e operetta, jazz, musica cantautoriale, temi presenti in moltissimi cartelloni storici del Teatro che, in questa occasione, li ripercorre e ne prefigura gli sviluppi futuri. Senza dimenticare un’opera in sé, l’epopea dei Dal Verme, che resta una delle più mirabolanti storie di imprenditoria e mecenatismo milanese alla quale sarà dedicata una serata.

Per celebrare questo anniversario a teatro aprirà il 14 settembre “Teatro in mostra. Una storia lunga 150 anni”, a cura di Paolo Bolpagni con la collaborazione di Ottavia Fontana. Si tratta di un’esposizione storico-documentaria e multimediale in cui saranno protagonisti locandine d’epoca di concerti e opere, giornali e riviste, fotografie, oggetti di scena, proiezioni di spezzoni di spettacoli frutto di una lunga ricerca che riproporrà momenti unici e straordinari della vita di questa istituzione. Con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali al centro. La collaborazione con Cineteca Milano, diretta da Matteo Pavesi, e i suoi straordinari archivi ha reso possibile la sezione del cartellone dedicata al cinema e in particolare l’anteprima del 14 giugno, con la proiezione de “Il Jockey della morte” per la regia di Alfred Lind, un film del 1915, di mistero e adrenalina, ambientato anche al Dal Verme, allestito come circo. In quegli anni infatti il Dal Verme era già un teatro d’opera che poteva però trasformarsi in arena per il circo equestre. La presentazione del programma “Il Dal Verme racconta” coincide con l’anticipazione del manifesto dei 150 anni che lo studio Stefano Boeri Architetti ha ideato e donato per questa festa. A partire dal 14 settembre ogni incontro sarà aperto da “Rolling Stage”, un contributo video originale realizzato dai Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni) che hanno accolto l’invito del Teatro dal Verme a realizzare un video che immagini il futuro del teatro.