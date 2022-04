Sono dieci le nuove attivazioni nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” che raggiunge quota 124 dispositivi installati

Dieci nuove attivazioni in vigore da domani 6 aprile 2022 sulle S.P. di pertinenza di Città Metropolitana di Milano. Gli interventi sono volti al contrasto delle infrazioni del codice della strada e alla sicurezza dei pedoni e dell’ambiente.

L’obiettivo è quello di innalzare gli standard di sicurezza stradale attraverso l’installazione di tecnologia di ultima generazione. Se si parla di Smart Cities del futuro, il futuro è già qui sulla rete di pertinenza di Città Metropolitana di Milano grazie all’introduzione di dispositivi smart, IoT, collegati alla piattaforma Cloud Titan di Safety21, in dotazione alla Polizia Locale, che consentiranno di monitorare sia i passaggi semaforici e pedonali che l’andamento del traffico veicolare, garantendo maggiore sicurezza stradale e un miglioramento della qualità dell’aria.

Nel Comune di Truccazzano sulla S.P.39 (diramazione della Cerca – intersezione con Via del Mulino) si è appena concluso l’intervento di installazione di un innovativo sistema per il rilevamento delle infrazioni semaforiche che sarà attivo a partire dal 6 aprile.

Dotato di tecnologia intelligente e a basso impatto ambientale, il sistema attivo da domani è in grado di individuare ogni passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere e di accertare e documentare attraverso video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.

Sempre nel Comune di Truccazzano, ma lungo la S.P 14 Rivoltana, è stato attivato un sistema di monitoraggio del traffico veicolare.

A questo si aggiungono altri 7 sistemi attivi nel territorio di competenza:

Ecco in particolare dove trovarli: uno sulla S.P. 179 Villa Fornaci – Trezzo, nel comune di Inzago, in prossimità di Martesana Recuperi Srl; due sulla S.P. 103 Nuova Cassanese, nel comune di Pioltello, nelle vicinanze del campo di tiro Arcieri Grande Milano, uno sulla S.P. 302 del Fiume Lambro, nel comune di Cerro al Lambro, in prossimità della sopraelevata di Via per Trognano, uno sulla S.P. 159 Dresano-Bettola, nel comune di Peschiera Borromeo, In prossimità di Mapei Spa e due sulla S.P. 14 Rivoltana, nel comune di Segrate, nelle vicinanze di Sperling & Kupfer Editori Spa

Si tratta di dispositivi IoT che rilevano costantemente il flusso della mobilità, oltre a fornire dati e informazioni utili per l’analisi e l’andamento del flusso veicolare, supportando strategicamente la pianificazione di interventi per migliorare e rendere più sicura nel lungo periodo la circolazione stradale, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria nei territori circostanti.

Ridotto impatto ambientale e sostegno ad azioni a tutela del territorio e della mobilità dei cittadini sono aspetti che la tecnologia in una smart city coniuga con indici di sicurezza diffusa, misurabili attraverso la riduzione del numero degli incidenti e la tutela degli utenti deboli della strada, come i pedoni.

Proprio rivolto alla sicurezza dei pedoni, nel Comune di Vermezzo è in funzione un sistema per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale. Il dispositivo, già utilizzato con successo sulle strade di Città Metropolitana, si trova precisamente sulla S.P. 30 Binasco-Vermezzo tra le intersezioni con Via Roma e Via Piave, in prossimità di Tesi Spa.

L’apparato è composto da quattro lampeggianti LED ad elevata luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali e due pre-segnalatori più esterni, che si attivano solo in presenza del pedone, allertando i veicoli in transito, risolvendo così il problema della scarsa visibilità diurna e notturna, spesso causa di incidente. Il sistema è dotato inoltre di una telecamera fisheye le cui registrazioni a 360°, archiviate in Cloud e accessibili solo a personale addetto dell’Ente, rilevano tutto ciò che avviene intorno all’attraversamento, garantendo il controllo della zona coperta supportando le Forze dell’Ordine nel controllo del territorio.

Una campagna di comunicazione prevista dal “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” affianca le accensioni dei dispositivi lungo i tratti stradali indicati. Una campagna di informazione volta a informare i cittadini della presenza dei nuovi apparati e a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida.

Ulteriori informazioni sulle attività realizzate nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” sono reperibili sul sito web dedicato: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it