Lunedì 4 aprile ore 18.30 Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza Duomo,14)

CRISTIANESIMO ED EBRAISMO La figura di Gesù nel Talmud

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, propone una tappa di riflessione e confronto interculturale in occasione della prossima Pasqua, che per i cristiani in Occidente si celebre­rà il prossimo 17 aprile. La Festa Giudaica di pésaḥ, celebrata il 15 di Nisan (corrispondente a sabato 16 aprile), inizia la sera precedente (14 di Nisan) con il Séder, quindi quest’anno cadrà la sera di venerdì 15 aprile. Nella cornice pasquale ebraico-cristiana, verrà presentato il volume del noto giudaista cattolico Peter Schäfer (nato nel 1943), Gesù nel Talmud (Studi biblici, Paideia, Torino 2021). Quest’opera fu pubblicata in inglese nel 2007 presso l’Università di Princeton US-NJ, dove Schäfer ha svolto la massima parte del suo insegnamento accademico, e fu subito tradotta in tedesco per mano di Barbara Schäfer. Il saggio fu rivisto e ampliato con la terza edizione del 2017. La versione italiana di Federico Dal Bo dipende dall’originale americano del 2007.

Il Talmûd, insieme alla Mishnāh (o “Seconda Legge”), di cui è un commento enciclopedico, teologico, etico, giuridico e storico, si presenta come un testo fondativo e fondamentale per il Giudaismo farisaico-rabbinico. In esso, si trovano molti riferimenti alla figura di Gesù di Nazaret e al cristianesimo. Questi punti vengono analizzati in modo inedito in quest’opera ampiamente documentata che tenta di approfondire quanto i rabbi conoscessero veramente i racconti neotestamentari e come se ne servissero in senso polemico e apertamente anticri­stiano, per sostenere sia l’opportunità della pena capitale inflitta a Gesù, con l’accusa di blasfemia e di idolatria, sia la riaffermazione – sempre in chiave apologetica – della superiorità del Giudaismo sul Cristianesimo. L’evento, moderato da Armando Torno, si terrà lunedì 4 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza Duomo, 14 – 3° piano), con gli interventi di Marco Fornerone, Pastore titolare della Chiesa Evangelica Valdese di Roma Piazza Cavour, di Rav David Elia Sciunnach, Assistente rabbino capo di Milano, e di Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo e Professore di Primo Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Data la limitata disponibilità di posti, è obbligatoria la prenotazione su www.duomomilano.it Si ricorda che, nell’osservanza delle norme Covid-19, per l’accesso all’evento sarà richiesto il Green Pass Rafforzato e un documento d’identità.