Sicurezza quartiere Feltre – telecamere – controlli – asfaltatura marciapiedi – il Municipio 3 boccia tutto e dice no !!!

Il Municipio 3 boccia perfino l’asfaltatura dei marciapiedi ammalorati !!!

Sembra assurdo ma così è, lo scorso consiglio di Municipio 3 si è discussa dopo MESI dalla presentazione (e solo questo potrebbe dare un’idea dell’attenzione che il Municipio ha per questioni che riguardano la sicurezza dei nostri quartieri) la richiesta in merito alla gestione della sicurezza contro il degrado sia diurno che notturno all’interno del Quartiere Feltre

In modo veramente sconcertante , la MAGGIORANZA che guida il “parlamentino” composta da PD – Lista Beppe Sala Sindaco – Sinistra per Sala ed Europa Verde hanno BOCCIATO TUTTE le richieste presentate all’interno del documento, in particolare, per dare a Cesare quel che è di Cesare hanno votato contro i consiglieri: Boniolo – Borgese – Castaldo – Giuliani – Monzio – Olivieri – Pettinicchio – Polo – Sacerdoti – Santucci – Sorace – Stroppa – Tancredi – Vannucci – Zanasi – Zelasco e Sereke

Cosa ASSURDA SOPRATTUTTO ALLA LUCE DEI RECENTI FATTI DI CRONACA, risse notturne addirittura con morti, violenze e rapine che proprio nei giorni scorsi che hanno fatto salire Milano alla ribalta delle cronache nazionali e cittadine, proprio come negare l’evidenza….

In particolare si è detta CONTRARIA

1 – All’INSTALLAZIONE di nuove TELECAMERE nei punti che sono stati oggetto di segnalazioni/denunce in modo tale da preservare le strutture gioco recentemente installate nonché il riposo dei residenti e la quiete del quartiere soprattutto in orario NOTTURNO

2 – AL POTENZIAMENTO ed AUMENTO del numero di PATTUGLIAMENTI e CONTROLLI da parte della Polizia Locale, soprattutto in orario notturno , delle strade e dei giardini interni al quartiere

3 – All’installazione di un sistema di chiusura delle aree gioco presenti in quartiere tale per cui le stesse non siano accessibili in orario notturno al fine di preservarle da possibili ATTI VANDALICI ed utilizzi non consentiti (FESTE FINO A TARDA NOTTE per la gioia di chi abita in corrispondenza di tali aree)

4 – Alla messa in SICUREZZA mediante ASFALTATURA dei marciapiedi e dei vialetti più ammalorati e pericolosi all’interno del quartiere

Insomma si è detta CONTRARIA ad interventi di POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA – ASFALTATURA DEI MARCIAPIEDI – POSA DI TELECAMERE – AUMENTO DI CONTROLLI E PATTUGLIAMENTI, come se in quartiere andasse TUTTO BENE, non ci fossero problemi di questo tipo e NON FOSSE NECESSARIO PROCEDERE COME RICHIESTO !!!!

Probabilmente i consiglieri o non abitano in quartiere e non hanno alcun interesse in merito alla sua tutela, o anche abitandoci hanno le FETTE DI SALAME SUGLI OCCHI, soprattutto in questo periodo dove AVVICINANDOSI ALL’ESTATE i fenomeni segnalati sono gia e NON POTRANNO FARE ALTRO CHE AUMENTARE !!!!!

Se la maggioranza che guida i nostri MUNICIPI ha deciso di occuparsi quasi esclusivamente dell’organizzazione di feste e festicciole, di non trattare temi di SICUREZZA e DEGRADO, FACENDO FINTA CHE LA NOSTRA CITTA’ SIA TUTTA ROSE E FIORI, discutendo dopo mesi le richieste che vengono presentate e per di più bocciandone TUTTI I PUNTI come in questo caso, facendo finta che vada tutto bene beh, forse è meglio allora che si CHIUDANO i Municipi e si impieghino meglio i soldi che annualmente vengono impiegati in festicciole ed eventi vari…

Se qualcuno spera che la questione sia chiusa qui si sbaglia di grosso, nei confronti di DEGRADO E SICUREZZA non si può far finta di nulla o scendere a patti!

E’ stata inoltrata la stessa comunicazione al Sindaco ed agli Assessori competenti con richiesta di intervento, magari la penseranno come il Municipio 3 o magari decideranno di intervenire?

Vedremo le risposte che arriveranno, ne dovranno rendere conto ai residenti del quartiere ed ai cittadini della nostra Milano.

Marco Cagnolati

(Consigliere Municipio 3)

