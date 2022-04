Merlata Boom, un faraonico progetto di centro commerciale «a ponte» per unire Mind e Uptown

Da sapere, con il rammarico che sia un progetto straniero

Il più grande mall della città si chiamerà Merlata Bloom. A metà strada tra Citylife e Arese, avrà 150 negozi su 80mila metri quadrati disegnati dallo studio Callison-Rtkl sull’area di proprietà di Nhoodservices, protagonista del progetto con ImmobiliarEuropea e SalService, per un investimento è di 325 milioni.

Giardini d’inverno, cinema, sport, 150 negozi su 80mila metri quadrati: il più grande mall in città unirà la «Cittadella» da 5mila appartamenti al «distretto dell’innovazione». Cresce il quartiere e salgono i prezzi

Specifica “Idealista”: “Merlata Bloom Milano si propone come un hub da 80mila mq, di cui 20mila destinati al leisure, all’intrattenimento, alla cultura, inclusa quella gastronomica e dello sport, in linea con la missione di Nhood: creare luoghi di vita con servizi progettati per le persone e il loro benessere, nati da un attento lavoro di ascolto del territorio, per rispondere a pieno alle reali esigenze dei cittadini che lo abitano. Che per Merlata Bloom Milano significa un’area attrattiva per oltre 100 mila persone al giorno, considerata la posizione privilegiata del progetto ubicato tra Cascina Merlata, il nuovo quartiere residenziale con le torri UpTown di Euromilano e la nuova Silicon Valley italiana rappresentata dal quartiere MIND.

All’interno di un’area in così grande sviluppo non poteva mancare Esselunga, che ha scelto Merlata Bloom Milano per realizzare un superstore con accesso diretto dall’interno di un mall: ben 6.000 mq di GLA che porteranno agli abitanti dell’area – che hanno espresso la loro netta preferenza verso questo brand attraverso un sondaggio che Nhood ha condotto sul web e sui canali social – l’ultimo, innovativo format Esselunga.

Il fashion del futuro trova in Calvin Klein e Tommy Hilfiger le prime vetrine pronte ad accendere il desiderio delle nuove collezioni all’interno di grandi spazi illuminati da luce naturale; mentre il nuovo modo di vivere l’universo home arriva con Portobello, ulteriore apertura programmata dopo la cascata di store nei centri commerciali Nhood in tutta Italia annunciata nell’ultimo trimestre del 2021.

NOTORIOUS gestirà il Cinema Multisala di ultima generazione, realizzato secondo le linee guida del format “The Experience”, che propone un modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, con poltrone di ultima generazione, area high tech per intrattenimento di bambini e famiglie, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.”