La Rai ammette: Ranucci ha violato codice etico e deontologico

E’ noto che Ranucci nella sua trasmissione Report non è stato obiettivo e neppure trasparente.

Nella querelle con il deputato Andrea Ruggeri, arriva la sentenza della RAI “Ha violato il codice etico- Scrive lo stesso Ruggieri: “Quanto al contenuto dei messaggi scambiati con componenti la Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l’Azienda, alla luce dell’accertata violazione del Codice Etico e valutate le circostanze, ha proceduto al formale richiamo del Dottor Ranucci all’osservanza dei principi etici e di comportamento aziendali, nonché dei doveri deontologici cui sono tenuti i giornalisti del servizio pubblico”.

Questo il comunicato con cui la Rai ammette la responsabilità di Ranucci e lo sanziona.

Nei suoi sms a me indirizzati, il conduttore, che gioca a fare il tribuno di trasparenza e legalità, che dovrebbe essere imparziale ma è difeso da alcuni partiti, esprimeva invece pregiudizio politico verso Forza Italia, diffamava, e minacciava alludendo a dossier (che invece pare non ci siano, dunque evidentemente sparava cavolate come un millantatore qualunque). Questo da oggi è accertato persino dalla sua azienda. Io invece continuerò a vigliare senza pregiudizio per un’informazione seria ed equilibrata in favore degli italiani, miei datori di lavoro.

Post Andrea Ruggieri deputato Forza Italia