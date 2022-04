Armi poetiche contro la guerra

Chissà…e un violino suona, l’umanità delle poesia bacia le emozioni inespresse, il dolore sommesso e illumina un sogno di pace. La musica vibra solitaria: è Vera Lytovchenko, con Beethoven, “Al chiaro di luna”, con la visione di un cielo da immaginare, un linguaggio che trascina il cuore, per dare luce a una realtà che angoscia. E in tanti sono là ad ascoltare, nel rifugio sotterraneo improvvisato di un palazzo, mentre le bombe incendiano Kharkiv.

“…Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore (S. Quasimodo)

Un enorme cratere si apre in mezzo alle case polverizzate. Le automobili accartocciate in mezzo alle macerie, davanti agli scheletri delle abitazioni semplici e basse di campagna, rendono il paesaggio lunare. (Biloslavo)

Nel rifugio un bimbo guarda sconsolato quella “prigione” Non c’è neppure una farfalla.

L’ultima, proprio l’ultima,

di un giallo così intenso, così

assolutamente giallo,

come una lacrima di sole quando cade

sopra una roccia bianca

così gialla, così gialla!

…Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.

Quella dell’altra volta fu l’ultima:

le farfalle non vivono nel ghetto.

(dal campo di Terezin Pavel Friedman, Praga 1921 – Auschwitz 1944)

Una ventina di chilometri prima della capitale un’alta e possente colonna di fumo nero come la pece continua a salire verso il cielo. Si stagliava all’orizzonte già all’andata. I russi devono avere colpito all’alba un deposito di carburanti, che brucia ancora con il calare del buio. (Biloslavo) E la guerra infuria.

«E come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento». (S. Quasimodo)

Le donne accartocciate su se stesse, i pensieri devastanti, un’attesa che soffoca il cuore, forse sgranano una preghiera.

Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

È il mio cuore

il paese più straziato. (Ungaretti)

Papa Francesco allʼAngelus prega per la pace.

“ʼLa guerra va abolita prima che sia lei a cancellare lʼuomo dalla Storia” La guerra è “un luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli e dove i potenti decidono e i poveri muoiono.” (Papa Francesco)

Verrà un giorno più puro degli altri:

scoppierà la pace sulla terra

come un sole di cristallo.

Una luce nuova

avvolgerà le cose.

Gli uomini canteranno per le strade

ormai liberi dalla morte menzognera.

Il frumento crescerà sui resti

delle armi distrutte

e nessuno verserà

il sangue del fratello.

Il mondo apparterrà alle fonti

e alle spighe che imporranno il loro impero

di abbondanza e freschezza senza frontiere. (Jorge Carrera Andrade)

Ed è la speranza

La pace guardò in basso

e vide la guerra,

“Là voglio andare” disse la pace.

L’amore guardò in basso

e vide l’odio,

“Là voglio andare” disse l’amore.

La luce guardò in basso

e vide il buio,

“Là voglio andare” disse la luce.

Così apparve la luce

e risplendette.

Così apparve la pace

e offrì riposo.

Così apparve l’amore

e portò vita (Laurence Housman)

Chissà…e torneranno le farfalle e i fiori tra le macerie.

(a cura di Nene Ferrandi)