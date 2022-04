Piazza Bottini – Stazione FS Lambrate – Basta risse e degrado !!!!

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati scrive ancora una volta a Palazzo Marino per segnalare la situazione ormai insostenibile della zona circostante la stazione di Lambrate

Egr. Sindaco

Come da foto allegate segnalo che in P.zza Bottini, proprio in fronte alla stazione ferroviaria di Lambrate, la situazione che i residenti sono costretti a subire sia di giorno che di notte sia realmente INSOSTENIBILE.

Nelle foto allegate in ordine sparso si possono vedere: una persona che fa i suoi bisogni tra le macchine, di fronte alla agenzia Snai in Via Merzario ed una foto del muro della massicciata ferroviaria con i resti di tali bisogni.

Un gruppetto di 4 persone palesemente ubriache con addirittura una persona riversa in terra.

Presenza di gruppetti che ogni giorno stazionano in mezzo alla piazza, a pochi metri dai taxi, completamente ubriachi, gettando bottiglie di birra nel giardinetto o, rotte, in strada, gruppi di “punkabbestia” che fumano spinelli, noncuranti davanti a tutti, infatti al centro della piazza, durante la giornata, infastidiscono pendolari e commercianti mentre la sera mettono musica a tutto volume fino a notte inoltrata, buttando carte, residui di cibo e di droga nei cespugli.

Questo ovviamente ha attirato la presenza di topi, che mai ci sono stati sulla piazza.

Chiedo vengano presi provvedimenti, la piazza è un vero e proprio bivacco e la nostra città non merito questo.

Ciò che sarebbe auspicabile sarebbe la presenza fissa, almeno in alcuni orari, di una camionetta di militari che dissuada dal realizzare questi comportamenti sia in orario diurno che notturno.

Infatti, dopo ogni disastro provocato – principalmente risse – ormai sempre più frequente, guarda caso spariscono tutti, segno evidente che molti di questi sarebbero persone con evidenti problemi con la giustizia perché, al contrario, non avrebbero nulla da temere o nascondere.

–

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3