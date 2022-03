La testimonianza “A Milano una sporcizia inqualificabile”

Una lettrice di Arcipelago, Giovanna Piccardo, segnala la sporcizia dilagante in città. Da tempo i cittadini scrivono ai siti preposti il proprio disappunto, la constatazione che mai Milano è stata così sporca, ormai in ogni zona. Riportiamo la testimonianza

Gentilissimi,

Innanzitutto complimenti per il vostro magnifico lavoro!

Da cittadina milanese, ho da formularvi poi una segnalazione in quanto noto da tempo che le strade e i marciapiedi della città si trovano in uno stato di sporcizia inqualificabile: mascherine, fazzolettini usati, milioni di mozziconi, scontrini, lattine, bottiglie, cartacce di ogni genere, pacchetti di sigarette vuoti, vaschette in plastica, avanzi di cibo, deiezioni canine – sia “nature” che già raccolte negli appositi sacchettini poi abbandonati dove capita -, coriandoli e stelle filanti, cartoni, bicchierini di plastica e di carta, bucce di banana e torsoli di mele, e altro ancora, dominano incontrastati in città.

Ho anche notato che sono completamente scomparsi i cestini che fino a poco tempo fa stavano attaccati ai pali stradali, e che potevano ospitare i rifiuti di piccole dimensioni che invece oggi lordano la città, e noto che anche i “cestoni” sono in numero insufficiente, oltre che posizionati con un criterio del tutto incomprensibile – tanti dove non serve, e pochissimi o nessuno dove servirebbe…

È chiaro che è anche un problema di educazione, ma se le istituzioni preposte non cominciano a fare la loro parte offrendo ai cittadini un servizio adeguato, la situazione già fuori controllo non potrà che peggiorare…

È possibile da parte vostra evidenziare il problema?

…….

Arcipelago