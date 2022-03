Idroscalo. Le opposizioni unite: “E ora garantire gestione pubblica e trasparente”

“Non possiamo che accogliere con soddisfazione il rinvio in commissione del punto all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Metropolitano sullo scioglimento dell’istituzione Idroscalo”, così Samuele Piscina, Capogruppo Lega, Vera Cocucci, Capogruppo Forza Italia-Insieme per la città Metropolitana e Pino Pozzoli, capogruppo di Fratelli d’Italia. “Non è infatti riuscito il colpo di mano intentato dalla sinistra che, anche a fronte di più di 250 emendamenti presentati dall’opposizione, è dovuta tornare sui suoi passi e rispedire la delibera in Commissione per un esame più ampio della questione. Contrariamente a quanto afferma il Sindaco Sala, la delibera non riporta alcuna garanzia sul mantenimento della gestione pubblica e sulla gratuità d’accesso dell’Idroscalo. Insomma, ci trovavamo di fronte a una proposta volutamente incompleta che lasciava carta bianca all’amministrazione e alla commissione di esperti, nominata direttamente dal sindaco, che avrebbe dovuto decidere il futuro dell’istituzione, al solo fine di trovare entrate finanziarie per ripianare il buco di bilancio di Città Metropolitana. Il tutto sarebbe avvenuto in sordina, sopprimendo l’unico organo interno che ha cercato, invano, di fare chiarezza sui conti. Infatti, proprio il Consiglio di Amministrazione di Istituzione Idroscalo ha più volte evidenziato come non tornassero i conti su numerose iniziative e sulla gestione dei parcheggi, senza però ottenere alcun riscontro dalla dirigenza provinciale. Rimane quindi poco limpida la posizione di Città Metropolitana e riteniamo fondamentale che venga fatta chiarezza il prima possibile, passando per la commissione consiliare competente, istituita solo in data odierna dopo mesi di immobilismo istituzionale”. “Capiamo che Città Metropolitana per il Sindaco non sia la priorità e non abbia contezza di quanto avviene nei suoi meandri, ma lo informiamo che se Istituzione Idroscalo, creata appena 3 anni fa, non è riuscita a raggiungere l’autonomia finanziaria, è solo perché nel contempo c’è stata una pandemia”, concludono gli esponenti del centrodestra. “Quello che chiediamo alla sinistra è di garantire la gestione pubblica dell’ente, la gratuità dell’accesso all’Idroscalo e di proseguire con il controllo del Consiglio di Amministrazione al quale partecipano i componenti di Regione e comuni di Milano, Peschiera e Segrate.



