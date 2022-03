Giorgio Goggi “Nuovo progetto urbanistico? Il Comune tace, parlano i privati”

Nuovo grande progetto urbanistico a Milano. Lo comunica il Comune? No, i privati.

Sul Corriere di domenica scorsa il gruppo Hines ha dato notizia di un grande progetto urbanistico per Milano: 1.400 appartamenti in affitto, parte di un piano complessivo di 5.000 abitazioni da consegnare entro il 2025.

Si tratterebbe di una rigenerazione urbana per abitazioni a canoni accessibili, per rimediare alla grande “emergenza abitativa” di Milano.

Gli interventi interesseranno Lambrate e l’area a Sud, tra i Navigli e Porta Romana.

Tutto molto interessante e opportuno per Milano, ma perché non l’ha comunicato il Comune?

Quel Comune che per l’emergenza abitativa attuale di Milano ha non poche responsabilità vista la dilagante crescita di immobili di lusso, che ha provocato un devastante rialzo dei valori immobiliari, costringendo molte famiglie milanesi a spostarsi nei comuni esterni.

Sarebbe stata buona cosa poter dimostrare di aver capito e di voler rimediare.

Invece, stante il silenzio del Comune, il merito sembra essere dei privati.

Non è il primo caso di delega dal pubblico ai privati. Il Sindaco Sala, a cui era stato chiesto un dibattito pubblico su San Siro e che è l’unico che ha il potere e il dovere di convocarlo, ha dichiarato che si sarebbe potuto tenere quando la squadre si sono dichiarate d’accordo.

Accordo che, ovviamente, non era per nulla richiesto in un atto riservato alla pubblica amministrazione.

Una delega di fatto dal Comune ai privati? Ma almeno nella comunicazione far finta di esserci…non sarebbe male.

Post Giorgio Goggi