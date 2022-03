Ucraina, Sofia ringrazia il Gaetano Pini con un maxi origami a forma di cigno

Sofia, bambina ucraina con la passione per gli origami, è arrivata a Milano nelle scorse settimane grazie ai corridoi umanitari gestiti da AREU e Regione Lombardia, in collaborazione con le ATS e le ASST. Paziente oncologica, è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia Pediatrica del Gaetano Pini. Dopo due settimane circa di degenza nell’ospedale milanese sta per essere trasferita in un’altra struttura del sistema sanitario lombardo. Prima di lasciare l’ospedale, però, ha voluto ringraziare il personale sanitario realizzando un origami speciale: un cigno quasi di dimensioni naturali di carta.

Il perché scelga un cigno, non lo sappiamo, ma il gesto ha l’eleganza, la bellezza e la purezza bianca dell’uccello Potremmo dire “Prendi un raggio di luna, un fiocco di neve, una fata e il numero 2, mischiali e otterrai il cigno.”

(Fabrizio Caramagna)

La sua, una storia che il Pini racconta sui social e che Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione condivide: “Queste settimane segnate dall’invasione della Russia in Ucraina e da una folle guerra con distruzione, morti e feriti continuano però a regalarci delle belle storie che scaldano il cuore e ci danno nuova speranza per un “domani” per tutti migliore. Quella di Sofia è una di queste storie. Un abbraccio a lei e complimenti all’Ortopedia pediatrica del Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini”, scrive Moratti.