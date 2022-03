Stadio, l’opinione di Bestetti (FI): Milan e Inter sono nel pallone

“Il Sindaco Sala è solo l’ultimo ad accorgersi dello stato confusionale in cui da tempo si trovano Milan e Inter. Il progetto del nuovo stadio è stato fin dall’inizio caratterizzato da poche luci e molte ombre, da troppa opacità e da una scarsa propensione all’ascolto della città, che non hanno certo aiutato a trovare la migliore soluzione per i club e per Milano”.Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, commentando le ultime dichiarazioni del Sindaco Sala in merito al progetto del nuovo stadio e del relativo dibattito pubblico.

“Non avendo mai scelto la trasparenza come modalità di interlocuzione con la città – spiega Bestetti – ora le società sono completamente nel pallone, si stanno incartando da sole, intrappolate nelle loro stesse bugie e nei loro continui bluff. Il Sindaco Sala non ha torto ad evidenziare la schizofrenia comunicativa dei club, ma viene da chiedersi come abbia potuto assecondare questo modus operandi fino ad oggi. Mi sembra poi allucinante che Milan e Inter parlino al Comune tramite la Gazzetta dello Sport e il Sindaco risponda attraverso Instagram. Così come condivido l’evidente insofferenza di Sala verso la questione stadio, manifestata oggi per l’ennesima volta. Pur consapevole che Milano sia anche ben altro, non mi sembra che si tratti di un’operazione di così poco conto. Più che sbuffare, occorre rimboccarsi le maniche e richiamare le società ad una maggiore serietà, per il loro bene e quello di tutta la città” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere comunale di Milano