Mobilità Isola – Piscina e Giovanati (LEGA): “ZTL Isola, ennesima follia fake green di Sala”

“Come ormai è noto, la Giunta comunale vuole chiudere al traffico il quartiere isola nelle ore serali, dalle 22.00 alle 6.00, rendendo ancora una volta impossibile la vita di residenti e commercianti in nome della guerra alle automobili e, novità assoluta, dei motocicli”, denunciano Samuele Piscina e Deborah Giovanati, consiglieri comunali della Lega a Milano.

“La ZTL, vietata non solo alle autovetture, ma anche ai motocicli, dalle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore Granelli nel marzo 2021, sarà applicata nel quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio, viale Zara e con l’inclusione dell’area compresa tra via Pola, via Ippolito Rosellini, via Filippo Sassetti e via Gaetano de Castillia e del cavalcavia Bussa. Un’area davvero troppo vasta che impedirebbe ai cittadini di andare a trovare amici o parenti, di riaccompagnare sotto il portone di casa la persona cara o anche solo di assistere le persone anziane o in difficoltà. La ZTL causerebbe la congestione del traffico e dei parcheggi nelle zone limitrofe ai suoi confini, spostando di fatto il problema nelle vie confinanti e quindi scontentando altri cittadini. Infine, sarebbe incalcolabile il probabile danno che sarebbe causato agli esercenti che, dopo mesi di crisi dettata dalla pandemia, vedrebbero probabilmente ridotti di numero gli incassi a causa della scomodità, senza che problema del disturbo della quiete venisse minimamente risolto”.

“La Lega ancora una volta rimane l’ultimo baluardo contro la folle politica fake green della sinistra”, concludono i 2 esponenti leghisti. “Per questo motivo abbiamo presentato una mozione che chiede alla Giunta Comunale di rivedere la sua scelta, riducendo la ZTL unicamente alla via Borsieri nel tratto tra via Perasto e Piazzale Segrino. Il quartiere isola ha bisogno di maggiori posti auto e di controlli contro la movida selvaggia e i posteggi abusivi, non di una ZTL estesa che causerebbe problemi e scontenterebbe tutti”.