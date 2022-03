GENTILMENTE POST SCUOLA – LETTERA ALLA DIREZIONE ATS

Gentile Direzione ATS

Vi scriviamo in rappresentanza di oltre duemila genitori di #Milano.

Le nostre sono famiglie di Milano con bambini nella fascia d’età 0-6, iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia a gestione comunale, e da quasi un anno siamo in mobilitazione per riavere il doposcuola.

Abbiamo già sollecitato il Sindaco Beppe Sala e l’Assessore Anna Scavuzzo, che ci leggono in CC, sul tema che stiamo per esporre, senza avere riscontro.

Ci rivolgiamo quindi a voi, affinché possiate aiutarci concretamente nel trovare delle soluzioni.

Come sapete, da due anni ormai, i servizi all’infanzia del Comune di Milano hanno ridotto il proprio orario di funzionamento sopprimendo il servizio di post scuola, attivo fino al 2019 dalle 16 alle 18.

Dopo numerose lotte per il ripristino di questo servizio, il post scuola per i servizi 0-6 anni è stato attivato nel comune di Milano solo dallo scorso Settembre fino a Dicembre. Con l’ingresso in zona gialla, nell’impossibilità di sovrapporre due-tre sezioni di bambini, il servizio è stato nuovamente rimosso, sine die, con enormi difficoltà per le famiglie.

Siamo ormai in #zonabianca, la pandemia regredisce secondo tutti i parametri di osservazione. La numerosità e gravità dei contagi adesso è persino inferiore a Dicembre, quando il servizio era attivo e funzionante.

La soluzione da voi già prevista, ovvero l’accorpamento di 2/3 sezioni, non è sufficiente a detta dell’amministrazione comunale per il ripristino del servizio. Per questo vi chiediamo di valutare l’accorpamento di 4/5 sezioni, o addirittura di creare la “bolla post scuola”. Questo intervento potrebbe essere risolutivo per il ripristino dell’orario prolungato.

Facciamo osservare infatti che i benefici derivanti dalle bolle vanno soppesati con i costi sociali per la rimozione del servizio di post scuola.

Per voi che tutelate la salute dei cittadini, sarà importante considerare che la presenza dei nostri bambini a scuola, in un ambiente protetto e controllato, tutela la salute fisica emotiva e intellettiva dei bambini, tutela la qualità del loro tempo grazie a figure educative competenti e di riferimento, e tutela anche le famiglie con i genitori entrambi lavoratori e sprovvisti di un supporto familiare.

Grazie mille per l’attenzione

FB – Ripristino post scuola milano

FB e IG – Gentilmente post scuola

IG – DOMILAB Laboratorio Donne Milano”