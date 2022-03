La scritta vergognosa: «Zelensky ebreo» accanto alle Z a sostegno di Putin a Sesto San Giovanni

«Zelensky jude», accanto alla Z ormai simbolo di sostegno della Russia nel conflitto in Ucraina. Sono queste le vergognose scritte, riferite alla religione ebraica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, comparse in provincia di Milano, a Sesto San Giovanni.

La scritta «Zelensky ebreo» è comparsa sulle vetrate sotto i portici della ex sede del Credito cooperativo, in via Cesare da Sesto, a Sesto San Giovanni (Milano). Altre Z, poco lontano, sono state disegnate sul pavimento del mezzanino della stazione della metropolitana di Sesto Marelli.