Si intitola l’acqua, taglia parcheggi, polemizza perennemente con i Verdi, mentre vengono consumati tre stupri in un giorno

Se qualcuno con un minimo di senso della misura fa osservare, per esempio, che l’inscatolamento dell’acqua con il

riferimento “Acqua Del Sindaco” è una cavolata, reagisce malamente, se poi la contestazione viene dalla co-portavoce nazionale dei Verdi Europa, si arrabbia «Sono sorpreso che la coordinatrice nazionale dei Verdi si occupi di una cosa del genere – ha ribattuto ieri Sala -. Va bene tutto, ma mi sembrava anche una iniziativa simpatica di Mm. Oggi non c’è cosa su cui non si scateni polemica ma ripeto, misura e misura, le critiche di Evi sono sorprendenti».

Sorprendenti per il Sala onnipotente. Sicuramente le polemiche con i Verdi della sua maggioranza sono quotidiane e insistite, eppure, penserà, ho concesso il discusso “Dibattito pubblico” su San Siro e ora un bando, celere nelle intenzioni, cercherà il mediatore. Quanto tempo per ottenere una parvenza di partecipazione. La verità è che la priorità è quella di tagliare posti di parcheggio auto e la polemica sulla pedonalizzazione di corso Buenos Aires, peraltro auspicata dal PD, si conclude per ora con un “non si farà”, ma verranno cancellati posti auto. Una vera fissazione, nonostante le vive proteste della Cofcommercio.

E con tanta carne al fuoco, qualcuno si illude che i tre stupri in 24 ore consumati a Milano possano rappresentare un momento di riflessione? Per ricordare: tre violenze sessuali in un giorno a Milano: all’ora di pranzo al Parco Sempione e di notte a Brera e in piazza Leonardo da Vinci. Nei primi due casi ha colpito un maniaco italiano già noto alle forze dell’ordine, mentre in zona Politecnico hanno agito un marocchino e un egiziano, entrambi clandestini con precedenti penali, colpevoli di aver palpeggiato una ragazza, picchiato un suo amico e aggredito i carabinieri. La Milano ipotizzata, quella così finta green, così attrattiva, così centrale per lo sviluppo economico, lascia allo sbando e all’insicurezza sociale anche chi vuole studiare, lavorare, vivere.