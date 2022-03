Tutti dobbiamo avere il taser: la protesta dei Carabinieri

Riceviamo la protesta del Nuovo Sindacato Carabinieri che giustamente esigono il taser in dotazione a tutti.

Taser, Nsc: «A Milano 34 pistole elettriche ma solo 4 agli equipaggi. Le altre a “disposizione dei superiori”»

«Non vedevamo l’ora di avere il taser in dotazione e, dopo molto attendere, finalmente il 14 marzo scorso la pistola a impulsi elettrici è arrivata, al momento in dotazione solo al Norm. Su 34 taser assegnati al Nucleo Radiomobile di Milano, spiace constatare che solo 4 equipaggi su 14 in turno, vengono dotati dello strumento, poiché le altre pistole resterebbero ben conservate in ufficio per disposizione “superiori”».

Lo rende noto Ilario Castello, segretario provinciale di Milano del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«Tale procedura parrebbe in netto contrasto con gli orientamenti Ministeriali e del Comando Generale dell’Arma – aggiunge il Segretario Nazionale Armando De Angelis – e appare incomprensibile la scelta che i Taser non vengano distribuiti a tutti equipaggi in turno. Pertanto, la segreteria provinciale di Milano, ha chiesto al comandante provinciale di svolgere le opportune verifiche e qualora le “lamentele” dovessero trovare riscontro, che intervenga tempestivamente per debellare tale cattiva prassi per salvaguardia della sicurezza dei commilitoni, specialmente quelli più esposti della linea territoriale.

Contemporaneamente la Regione comunica di volere dotare le Polizie locali lombarde di taser. Lo chiedono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, che hanno scritto una lettere ai sindaci delle città capoluogo di provincia. La richiesta è di avviare l’iter per dotare i propri agenti di taser, la pistola elettrica in dotazione da marzo alle forze dell’ordine di alcune città italiane.

Per gli esponenti della giunta lombarda “i recenti episodi di cronaca ci hanno dimostrato che, anche la semplice visione di questo particolare strumento, è servita a fermare delinquenti in flagranza di reato”.

E’ auspicabile che tutti, anche ciascun Carabiniere, possano usare il taser.

Anna Ferrari