Milano, traffico in tilt e strade bloccate: gli studenti in corteo contro la guerra.

A Milano diverse centinaia di studenti sono scesi oggi in piazza a partire da Largo Cairoli per lo sciopero globale a sostegno della giustizia climatica e contro la guerra combattuta in Ucraina.

Indetta dai Fridays For Future Milano, la manifestazione chiede la fine del conflitto tra Kiev e la Rusa che, oltre a portare morte e distruzione, compromette l’impegno globale contro i cambiamenti climatici, anch’essi una minaccia per il pianeta.

Alla testa del corteo, che ha raggiunto il centro della città, campeggia un enorme striscione con la scritta «People not Profit», a rimarcare la richiesta di logiche non improntate al profitto ma al bene della gente e della collettività.

Dopo le giornate dell’ottobre 2021 il Movimento dei Fridays For Future Milano, lanciato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, torna oggi nuovamente a mobilitarsi. Tra le tante bandiere della pace non è mancato qualche momento di tensione: le strade sono state bloccate dai manifestanti, con il traffico andato in tilt. La Polizia ha blindato le strade per prevenire qualsiasi escalation di violenza.

Il Tempo