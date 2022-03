Contestazioni a Sala “Cantieri abbandonati, bonifiche fatte male, ritardi ingiustificati…”

Le osservazioni vengono da un blog specializzato, da professionisti che invitano il Sindaco a vedere lo scempio e metterci la faccia.

“Succede a Milano che i lavori di prolungamento del tram 7 fino al quartiere Adriano si arenino per via di bonifiche fatte male. Succede a Milano che si scopre a inizio 2021 che le bonifiche sono state fatte male, e si bloccano i lavori ma senza dirlo troppo in giro, che ci sono le elezioni comunali. Succede che a inizio 2022 si scopre in consiglio comunale, grazie a una domanda a risposta immediata da parte dell’opposizione, che si stanno finanziando i lavori di ulteriore bonifica, che i lavori riprenderanno “verso la primavera” e dureranno, si ipotizza, altri 15 mesi. Intanto le vie Tremelloni e Adriano sono un cantiere unico pressoché abbandonato, con binari morti su terreni incolti, strettoie e marciapiedi dove i piedi fanno fatica a marciare. Succede a Milano, Italia che 1,5 km di binari promessi dal 2006 o giù di lì rimangano morti, a testimonianza dell’insipienza di chi amministra la cosa pubblica. E ancora ci promettono che entro il 2026 il 7 arriverà a Cascina Gobba grazie ai fondi del pnrr, e noi ci crediamo, come agli asini che volano.”

Commenta Claudio Ferrari “Sindaco Sala, assessori Granelli, Maran e Censi, presidente di zona Locatelli, fuori gli attributi e venite in quartiere a metterci la faccia altrimenti sparite al nostro orizzonte. E poi non capiscono perché la gente si affida a una Sardone qualsiasi. Idioti

Post Giulio Mondolfo sito Cantiere UrbanFile