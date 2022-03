Bernardo: dico no a pedonalizzazione di Corso Buenos Aires

“Anche il solo parlare oggi di una cosa del genere credo sia del tutto fuori luogo. Premesso che la tutela dell’ambiente non è una battaglia ideologica, perché l’ambiente non è né di destra né di sinistra, reputo ci siano ben altri problemi da affrontare”: così Luca Bernardo capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino, sulla proposta di pedonalizzazione di corso Buenos Aires avanzata dalla presidente del Municipio 3 Caterina Antola.

“I nostri commercianti – prosegue Bernardo – stanno affrontando da anni problemi enormi dovuti alla pandemia e ora al caro bollette e al caro di tutto per la crisi internazionale in atto. Poi siamo sicuri di fare un bene così? Nulla innanzitutto può essere imposto, ma tutto deve nascere dal confronto in primis con i cittadini. Piuttosto che fare questi proclami contro le auto, s’incentivi l’uso di mezzi ecologici che grazie alle nuove tecnologie saranno sempre più realizzabili. Arriveremo magari a costruire veicoli a impatto zero anche a breve. E nell’immediato credo sia giusto rivedere la pista ciclabile”