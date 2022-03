Trasferta del Consiglio Comunale nel Municipio 3. Forza Italia “Poteri e risorse oppure meglio chiudere Municipi”

Ieri, per la prima volta, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala consiliare di uno dei Municipi cittadini, quella del Municipio 3, in via Sansovino. Prossimamente si svolgeranno sedute anche negli altri Municipi di Milano.

“Bene l’iniziativa del Consiglio comunale di girare nei 9 Municipi della città ma speriamo che ci sia più attenzione da parte della giunta comunale. Le premesse, con la delibera dell’assessore Romani votata in giunta venerdì scorso prima dell’inizio del tour, non sono ben auguranti. Nella scorsa consiliatura l’unica preoccupazione del PD è stata quella di mettere mano al regolamento elettorale, mentre noi – anche grazie ai 5 presidenti di centrodestra – abbiamo chiesto a più riprese di rivedere le deleghe municipali. Da parte nostra ci sarà piena collaborazione per ridare dignità all’Ente più prossimo ai milanesi, ma serve la volontà politica. Il ruolo dei Municipi è fondamentale, ma ancora di più lo è quello dei consiglieri municipali che oggi sono meri segnalatori di tombini rotti o panchine divelte. Così come sono stati concepiti i Municipi, nella riforma del decentramento del 2015, non funzionano. O si danno poteri, personale e risorse economiche in più oppure i Municipi vanno chiusi perché non servono nemmeno come palestra politica”. Lo dichiarano Alessandro De Chirico e Marco Cagnolati, rispettivamente capigruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e Municipio 3, che oggi hanno partecipato alla riunione congiunta di Consiglio comunale e Municipale in via Sansovino, sede del Municipio 3.