Dal Comune, al via lavori riqualificazione e pedonalizzare largo Treves. Quando quella dei marciapiedi sconnessi?

Riqualificare, pedonalizzare secondo la visione del Comune, con un’accelerazione operativa che pare urgente. Dove? In Zona Brera, naturalmente. Naturalmente perché la “rigenerazione” dei tanti marciapiedi sconnessi, ad esempio e già pedonali, non è all’ordine del giorno. Pochi giorni fa anche Emanuela Foliero è caduta da un marciapiede e non si contano gli anziani caduti malamente. Ma perché Sala non fa un giretto per Milano per constatare le piccole o grandi rigenerazioni utili al vivere quotidiano?

Il Comune comunica: Al via a breve i lavori di sistemazione e riqualificazione di largo Treves, in zona Brera, che dureranno circa sei mesi e “trasformeranno uno svincolo trafficato in una piazza pedonale a disposizione dei cittadini, un’area da vivere, in cui poter camminare, sostare e ritrovarsi”, spiega l’Amministrazione comunale.

La strada carrabile che finora ha tagliato in due lo slargo verrà eliminata, in modo da ricomporlo rimuovendo tutti i dislivelli, con una nuova pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna e lastre di granito. La piazza risulterà così più estesa, anche grazie all’ampliamento del marciapiede di uno dei lati (quello di via Solferino), la cui larghezza verrà raddoppiata a oltre 2 metri. Sul lato opposto rispetto all’imponente bagolaro già esistente verrà piantato un altro albero, già maturo, in questo caso un platano, così da creare una nuova zona di sosta all’ombra. Ai piedi di entrambi gli alberi verrà installata una grande fioriera composta da un muretto con rivestimento in lastre di granito, cui saranno appoggiate quattro panchine con schienale in legno e con all’interno piante di verde d’arredo.

L’edicola resterà, lo stallo per le biciclette BikeMi verrà spostato davanti all’ex palazzo comunale, la stazione dei taxi sarà fatta arretrare di qualche metro, lungo la via Statuto, e la viabilità complessiva, pur modificata e spinta ai margini della piazza, non verrà penalizzata.

Mattia Abdu, presidente del Municipio 1 “ Largo Treves è una piazzetta nel cuore dei nostri quartieri che fino ad oggi è stata purtroppo solo un incrocio stradale caotico e disorganizzato. Ora restituiamo dignità a questo luogo e uno spazio pubblico rinnovato e a disposizione della cittadinanza, ma anche degli operatori economici e culturali che negli ultimi dieci anni hanno fatto di questa parte del Centro storico una delle aree più dinamiche di Milano, con le iniziative del Brera design District su tutte”.

Gli interventi di riqualificazione partiranno in aprile, non appena ultimati quelli di sostituzione dell’asta acquedottistica da parte di MM, ormai giunti al tratto finale.

I lavori, il cui valore economico è di circa 400mila euro, verranno eseguiti a scomputo degli oneri urbanizzativi relativi alla demolizione e ricostruzione dell’edificio ad uso residenziale di via Varese 10.

Anna Ferrari