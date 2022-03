Cenerentola al Teatro Manzoni il 26 marzo alle ore 15:30

Lo stupore e la magia, la commozione e il divertimento, un viaggio interattivo dentro la favola più bella e amata. Lo spettacolo che ha decretato il grandissimo successo di Un Teatro da Favola, la Compagnia che con i suoi spettacoli interattivi per grandi e piccoli sta rivoluzionando il mondo del teatro per famiglie. Tutti sono invitati dentro la villa di Madame Tremend, la matrigna di Cenerentola, per vivere l’emozione di immergersi dentro una fiaba, la più famosa: Cenerentola. Con la “vera” Cenerentola uscita, come per magia, dal libro di favole. Con i divertenti personaggi (la matrigna, le sorellastre, il granduca e ovviamente il principe) che “vivranno” sul palco e in platea e che interagiranno col pubblico. I bambini vivranno la favola da protagonisti. Aiuteranno Cenerentola a fare le faccende, obbligati dalla Matrigna Cattiva. Vivranno, con il nasino all’insù, la meravigliosa scena del Ballo. Un’esperienza meravigliosa, interattiva ed immersiva.

BIGLIETTI Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50

Info Tel. 02 7636901