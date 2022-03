Edilizia, De Albertis (Assimpredil Ance): impossibile tenere aperti cantieri PNRR

“Concordo pienamente con le affermazioni di Gabriele Buia, presidente di Ance”: lo dichiara la Presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis. “I cantieri del PNRR si avviano certamente verso la chiusura senza la norma che consente di sospendere gli appalti in attesa delle giuste compensazioni”. “Ancora ieri nella nostra Assemblea Generale Straordinaria – continua la presidente di Assimpredil Ance – tutti i rappresentanti Istituzionali ci avevano detto di aver compreso la gravità della situazione e che sarebbero intervenuti per migliorarla. Oggi scopriamo la decisione del Governo, inaspettata ed incomprensibile rispetto a quanto annunciato e confermato dalla bozza circolata, di eliminare dall’ultimo decreto energia la norma che dava alle imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori per i rincari insostenibili delle materie prime. Così si condannano al fallimento le imprese”. “Con questa incertezza economica e senza gli approvvigionamenti necessari – conclude Regina De Albertis – è impossibile tenere aperti i cantieri e completare nei tempi richiesti le opere previste dal PNRR, causando una gravissima perdita per il territorio, che sprecherà anche questa occasione per ammodernarsi, e per tutti i cittadini, che vedranno sfumare questi investimenti e rimarranno con i lavori incompiuti”.

