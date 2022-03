Animali, Comazzi: da Regione assistenza gratuita, Lombardia in prima linea per amici a quattro zampe

“Oltre all’enorme impegno in termini di uomini, mezzi e soccorsi per assistere i profughi ucraini, Regione Lombardia offrirà assistenza gratuita per tutti gli animali d’affezione che i loro proprietari porteranno con sé in Italia. Un provvedimento che mi riempie di orgoglio e che conferma ancora una volta che la Lombardia è sempre in prima linea per i nostri amici a quattro zampe” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Negli scorsi giorni – prosegue l’azzurro – mi sono attivato personalmente per favorire l’arrivo di 80 gatti e dei loro volontari a Inverigo, dove saranno accolti grazie all’intervento tempestivo dell’Ats. Sono felice di vedere che Regione, e in particolare l’assessorato al Welfare e i Dipartimenti veterinari delle Ats, si stiano impegnando al massimo per garantire il benessere di tutte le persone e gli animali che fuggendo dalla guerra vengono accolte nel nostro territorio. Grazie a Letizia Moratti e a tutta la squadra di maggioranza per la sensibilità e competenza che stanno dimostrando in questa fase delicata”.

