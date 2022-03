Ricordando i rischi di infiltrazioni mafiose Bernardo: E’ urgente sede Antiriciclaggio europea a Milano”

Non basta ricordare gli eroi Falcone Borsellino e le molteplici vittime della Mafia, perché quel cancro sopravvive nei modi subdoli e sanguinari che conosciamo “Sulla riqualificazione delle aree dismesse, i lavori per le Olimpiadi e quelli per il Pnrr le infiltrazioni mafiose sono un rischio reale, ma non ci possono fermare”, ha detto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri durante la cerimonia in piazza Prealpi per la ventisettesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Che le infiltrazioni mafiose per i lavori per le Olimpiadi e quelli per il Pnrr siano un rischio reale, come ha detto il sindaco Sala, è abbastanza noto. Bisogna quindi nei fatti agire e realizzare la richiesta presentata bipartisan in Aula a Palazzo Marino perché Milano diventi sede dell’Antiriciclaggio europea”. Lo ha scritto in una nota Luca Bernardo, capogruppo dell’omonima Lista civica nel Consiglio comunale di Milano, in occasione della ventisettesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Sarebbe opportuno realizzare un confronto a breve con tutti gli stakeholder dalle imprese alle associazioni di categoria, le Forze dell’Ordine, i sindacati per operare uniti verso un obiettivo comune: rendere la nostra città simbolo della lotta alla criminalità organizzata” ha aggiunto l’ex candidato sindaco del centrodestra.

