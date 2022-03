Ennesima divisione, la guerra in Ucraina non ha cambiato l’Unione Europea

Dalla padella alla brace

Sono state proposte anche soluzioni differenti, ma nessuna è in grado di incidere in modo significativo sul prezzo dell’energia. Al momento, dunque, «il gioco dei veti incrociati e i timori sul mancato funzionamento di tutte le soluzione sta paralizzando i Ventisette. Al punto che non è escluso che la settimana prossima possa ancora una volta non essere assunta alcuna decisione», spiega Repubblica.

L’Unione Europea ricade così nei vecchi errori: è avvenuto durante la crisi economica, è successo, di nuovo, durante la crisi dei migranti, accade ora con la crisi energetica. Bruxelles sbandiera alti principi e si dà grandi obiettivi, senza preoccuparsi di come raggiungerli e senza domandarsi se le soluzioni proposte presentino problemi a lungo termine (ha senso, ad esempio, puntare tutto e solo sulle rinnovabili, legandosi mani e piedi alla Cina, per affrancarsi dalla dipendenza del gas russo? Non si rischia forse di passare dalla padella alla brace?).

La guerra non cambia Bruxelles

Se neanche una guerra che si combatte in Europa e alle porte dell’Unione Europea è in grado di spingere i paesi membri ad agire uniti per far fronte a un problema comune, quello dell’aumento dei costi energetici, quanto è credibile che l’Ue si doti di una difesa e di una politica estera comuni? Il conflitto in Ucraina, come si scrive spesso e non a torto, ha cambiato forse per sempre il mondo al quale eravamo abituati. Ma ci sono cose che sembrano non cambiare mai.

Leone Grotti (Tempi)