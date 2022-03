Silenzio, solo per pochi minuti per inebriarsi di tenerezza. Pochi minuti per sorridere lontano dalla guerra, da ipotesi catastrofiche, dai problemi personali.

E’ tornata la Primavera e, come ogni anno, la natura si apre ai colori, ai profumi e, perché no, alla speranza.

In video fiori, musica, il risveglio della Terra.