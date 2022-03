ALER: assegnazione alloggi a canone concordato nel Quartiere San Siro

a) Coloro ai quali sia stato intimato il rilascio dell’immobile condotto in locazione a seguito di disdetta da parte del locatore per finita locazione ovvero a sfrattati esclusivamente per finita locazione residenti nella Città Metropolitana di Milano, con sfratto convalidato, ordinanza divenuta esecutiva e rilascio non ancora eseguito.

c) Genitori separati o divorziati con figli minori, in possesso della documentazione comprovante la separazione, residenti nella Città Metropolitana di Milano, che si trovino in condizioni di disagio economico e che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, siano obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli minori e non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà di entrambi gli ex coniugi. In analogia è ammessa richiesta da parte di genitori ex conviventi che in presenza di figli minori dimostrino di corrispondere assegno di mantenimento con dichiarazione di conferma da parte dell’ex convivente e non dispongano della casa familiare in cui risiedono i figli minori.