Milano, Bestetti (FI): il Comune ci vuole a piedi, al buio e al freddo

“La decisione della Giunta Sala di assecondare la richiesta dei Verdi di spegnere il riscaldamento negli immobili comunali e nelle case popolari è un’autentica assurdità, che farà ricadere sui dipendenti pubblici e sui milanesi in difficoltà le conseguenze del loro populismo energetico”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino.

“Per decenni, i Verdi si sono opposti all’impiego dei ricchi giacimenti italiani di gas o allo sviluppo del teleriscaldamento derivante dal ciclo dei rifiuti – spiega Bestetti – spingendo il nostro Paese verso una rilevante dipendenza energetica dall’estero. Ora che la crisi ucraina sta mostrando quali siano le reali conseguenze di quelle posizioni, al posto di nascondersi dalla vergogna o di chiedere scusa, pretendono addirittura che siano i cittadini a pagarne il prezzo. Invece di penalizzarli lasciandoli a piedi, al buio e al freddo, la Giunta sfrutti meglio le opportunità concesse dai bonus nazionali per l’efficientamento energetico degli immobili comunali e delle case popolari. I milanesi non hanno certo bisogno di farsi insegnare da improbabili vademecum del Comune come risparmiare a casa loro, ma pretendono giustamente soluzione serie e a lungo termine, altro che spegnere i caloriferi” conclude Bestetti.