Festa del Papà: giochi, eventi, mercati e concerti per l’Ucraina

SEI FORTE PAPA’ Le visite-gioco da fare con papà Per la festa del papà, sabato due divertenti proposte:

Al Castello Sforzesco un’originale visita-gioco dal titolo ‘Sei forte papà’ . Un suggestivo itinerario fra gli esterni del Castello, il Museo d’Arte Antica e la Pinacoteca, per rivivere la storia del rapporto fra padri e figli di grandi condottieri e capitani di ventura, come Francesco Sforza e Ludovico il Moro, che hanno abitato la fortezza rinascimentale di Milano o ne sono stati ospiti. 6-10 anni

Al Museo Archeologicosi gioca con i papà a ‘Guardie e Ladri’ , una sfida bambini contro genitori. Giochi di ruolo, sfide a colpi di indovinelli e prove di abilità tra genitori e bambini che per l’occasione vestiranno i panni rispettivamente di guardie e ladri. 7-11 anni

POCO SPAZIO, DOVE LO METTO? 7-13 anni

Un prototipo piccolo piccolo

All’ADI Design Museum sabato alle 14.30 un laboratorio creativo, che si ispira agli oggetti esposti nel Museo.

Ci sono tante situazioni in cui lo spazio a disposizione è poco, come arredare una stanza di piccole dimensioni, fare la valigia o viaggiare in tenda.

In questo laboratorio, avrai la possibilità di metterti alla prova, immaginando oggetti capaci di farsi piccoli piccoli, costruendo un prototipo tridimensionale da portare a casa!

IL SABATO DI LAMBRATE

Il mercatino di quartiere che è anche una festa

Sabato dalle 10 alle 19, la festa di quartiere: ‘Il sabato di Lambrate’ dà il benvenuto alla primavera.

Bancarelle con più di 60 artisti e artigiani.

Laboratori creativi e di giardinaggio per adulti e bambini. E poi spettacoli degli artisti di strada, area relax e bookcrossing. Scopri il programma completo sulla pagina dell’evento.

MUSICA PER LA PACE

Domenica due concerti dedicati all’emergenza profughi dall’Ucraina

Fabio Luisi

Tra classica e jazz. La prova aperta della Filarmonica della Scala e il concerto alla Fabbrica del Vapore

Domenica alle 18.30, la Filarmonica della Scala dedica il Concerto, Prova Aperta alla solidarietà, devolvendo l’intero ricavato all’UNHCR per proteggere e assistere le persone costrette a fuggire dalla guerra in Ucraina. Direttore Fabio Luis i, in programma Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner .

‘Fabbrica di Note per l’Ucraina’ è il titolo del concerto no-stop , domenica alla Fabbrica del Vapore . La musica di solidarietà come antidoto alla guerra. Sul palco si alterneranno tanti musicisti della scena jazz milanese. Il concerto è un invito alla pace e ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno devoluti a varie realtà già impegnate negli aiuti umanitari . Dalle 17 alle 21. Ingresso libero a offerta libera per la raccolta fondi.

Domenica appuntamento con East Market Spring Edition. Per gli appassionati di vintage e non solo. Negli spazi dell’ex fabbrica aeronautica in via Mecenate, 300 selezionati espositori da tutta Italia presentano oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d’abbigliamento, all’artigianato; rari dischi in vinile e colorati complementi d’arredo. Una speciale area è dedicata all’arte illustrata, con 15 artisti che propongono un’ampia scelta di opere illustrate come disegni, stampe e accessori. Aree food & beverage e Djset con il meglio delle selezioni musicali.

El Mercatel su la Martesanadomenica dalle 10 alle 17, nella suggestiva cornice del Naviglio Martesana , il mercatino con bancarelle di piccolo antiquariato , cartofilia, lavori artigianali, modernariato e collezionismo, libri , vecchie cose.