Salone del Mobile: dal 7 al 12 giugno. Fontana “Un momento che celebra il genio lombardo”

Sostenibilità e attenzione ambientale: sono le linee guida della sessantesima Salone del Mobile in programma dal 7 al 12 giugno alla Fiera di Rho, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Alla presentazione, ieri mattina al Teatro Lirico

"Il Salone del Mobile è uno degli eventi più significativi che si svolgono a Milano e nel nostro Paese. Anche per questa edizione, dopo il successo del Super Salone dello scorso anno, che ha visto 60mila presenze in soli cinque giorni, abbiamo voluto contribuire fortemente alla sua realizzazione supportando Istituzioni, Fiera Milano e gli Organizzatori nella preparazione di un appuntamento che ancora una volta proietterà Milano e l'Italia fra le eccellenze internazionali": lo afferma Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano in merito al Salone del Mobile, in programma nei padiglioni di Rho dal 7 al 12 giugno. "Non possiamo non tenere conto di quanto sta accadendo a livello geo-politico – ha precisato Pazzali – ma sono sicuro che riusciremo, tutti insieme, a organizzare una manifestazione attrattiva per tutto il settore che coinvolgerà la città portando nelle sue strade visitatori e turisti".

“Un momento che celebra la creatività e il genio lombardo. Un’eccezionale fotografia sul mondo del design. Il racconto di imprese che producono vere e proprie forme d’arte”. Così il presidente della Regione Lombardia, con un post su Facebook, nel giorno della conferenza stampa di presentazione del ‘Salone del Mobile 2022’, in programma dal 7 al 12 giugno. “Nella consapevolezza che stiamo vivendo una fase storica per certi aspetti tristemente unica – prosegue il governatore – dobbiamo continuare a guardare all’innovazione e alla sostenibilità, elementi portanti del Salone del Mobile, come requisiti indispensabili per superare le criticità del presente e programmare un domani solido e responsabile”