Salinari, (FI) Municipio 7: Via Cusago insediamenti nomadi abusivi

In Via Cusago continuano gli accampamenti abusivi dei Rom” – dichiara Antonio Salinari, Capogruppo di Forza Italia del Municipio 7, – “panni stesi, bivacchi, sporcizia e resti di cibo buttati in strada. Una situazione di vero e proprio degrado!

Da molti anni denunciamo la situazione del nostro territorio al Comune di Milano – continua Salinari – abbiamo chiesto all’Assessore alla Sicurezza di intervenire quanto prima spostando i new jersey e posizionandoli in maniera adeguata in modo da risolvere il problema una volta per tutte. la situazione è veramente intollerabile. Un paio di sere fa hanno anche fatto un falò sgozzando delle galline sui tavoli e il tutto è ben visibile dalla strada – conclude Salinari – è questa l’attenzione del nostro “caro” sindaco ai quartieri più periferici che aveva promesso in campagna elettorale? Su questo tema come centrodestra non indietreggiamo!️

