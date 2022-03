Municipio 3 – Marco Cagnolati (FI): baraccopoli abusiva – Quartiere Feltre- P.le Don Luigi Borotti

Ricordo che sullo stesso prato a pochi metri è perennemente piazzata una tenda e nei pressi della chiesa sarebbe presente una struttura ugualmente.

Mi comunicano i residenti che sono state effettuate chiamate per segnalare l’abuso ai vigili urbani ma nessuno sarebbe uscito e stamattina la “costruzione”, come potete vedere dalle foto, è ancora lì.

La situazione è intollerabile (considerando la presenza di posti disponibili circa 200-300 a notte all’interno delle strutture del Comune di Milano, case famiglie, centri accoglienza, dimore protette, oratori e chiese), per il fatto che queste persone stiano costruendo dimore di fortuna, baracche e giacigli improvvisati non per NECESSITA’ ma per SCELTA.

Chiedo quindi che vengano presi urgentemente provvedimenti coinvolgendo Amsa (per la pulizia), i Servizi Sociali e l’Assessorato alla Sicurezza (per l’accompagnamento di queste persone tramite un percorso all’interno delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione ed un controllo più puntuale dell’area in questione).

Marco Cagnolati (FI) Consigliere di Municipio 3