La Distilleria Russo Siciliano entra a far parte del Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa come rappresentante della Sicilia. Un traguardo raggiunto in virtù dei suoi centocinquantadue anni di Storia. Anna Maugeri Russo: “La Distilleria è custode della tradizione della distillazione nell’Isola.”

Giovedì 3 marzo 2022, presso la sede di AssoDistil, si è concluso ufficialmente il procedimento di trasformazione dell’Istituto Nazionale Grappa, presieduto da Sebastiano Caffo, in Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa. Il più importante distillato a livello nazionale è infatti registrato dal 2008 come Indicazione Geografica (IG) a livello europeo, e in quanto tale deve essere protetto e tutelato.

“Sono soddisfatto per questo primo risultato raggiunto insieme ad AssoDistil ed ai colleghi distillatori dell’Istituto Nazionale Grappa che hanno creduto nel progetto di creazione del Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa” – ha aggiunto il Presidente Caffo.

Per la Sicilia è entrata a far parte del Consorzio la Distilleria Russo Siciliano, azienda storica che da 152 anni vive ai piedi dell’Etna e che rappresenta per i siciliani un punto di riferimento imprescindibile nella storia della distillazione dell’Isola. e segna il riconoscimento del nostro ruolo nei distillati in sicilia.

Anna Maugeri Russo, responsabile commerciale della Distilleria Russo Siciliano, emozionata e felice per questo riconoscimento ha affermato: “L’ingresso nel Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa è una tappa importante per la nostra azienda perché rappresenta il riconoscimento del ruolo che la Distilleria Fratelli Russo ha da 152 anni in Sicilia, ossia quello di custode della tradizione della distillazione. La solidità della Distilleria si deve alle cinque generazioni che hanno continuato e perfezionato l’antica arte dei mastri distillatori isolani. Attraverso la partecipazione al Consorzio noi dimostriamo concretamente di avere un riconoscimento importante sul territorio e un ruolo chiave nella distillazione e nell’eccellenza dei distillati in Sicilia. Siamo l’unica Distilleria attiva nella Sicilia Orientale con un impianto, composto da 7 colonne di distillazione, che può produrre circa 400 litri di alcool all’ora. Non possiamo che esserne orgogliosi.”