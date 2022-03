Comune approva legalizzazione cannabis, Bernardo: contrario, effetti devastanti su giovani

Il Consiglio comunale di Milano ha votato a favore della ‘legalizzazione’ delle cannabis. La decisione è arrivata al termine di una seduta molto accesa. L’ordine del giorno di lunedì 14 febbraio, che ha come primo firmatario Filippo Barberis (Pd), – passato con il sì della maggioranza di centrosinistra e non solo – prevede che il sindaco e la sua Giunta si attivino con il Parlamento per sostenere l’approvazione di una legge sulla legalizzazione della produzione e del consumo della marijuana e dei suoi derivati.

-Commenta Bernardo “La mia contrarietà alla legalizzazione della cannabis viene dalla scienza. Il consumo di questa sostanza, che avviene per il settantotto per cento dei casi fra 12 e 20 anni, porta a delle conseguenze devastanti nei nostri ragazzi sia dal punto di vista cognitivo che emozionale. Ci sono studi e ricerche in merito, per esempio il progetto European School Survey on Alcohol and OtherDrugs, che dimostrano come l’uso di cannabis provoca alterazioni al neurosviluppo cerebrale. Per non parlare dei danni in caso di gravidanza sia alla mamma che al feto. Quindi su temi come questo non la si può buttare così in bagarre, ma occorre studiare studiare studiare. Si parla della vita delle persone, prima e sopra tutto”. Lo dichiara Luca Bernardo, capogruppo della Lista civica sull’odg approvato ieri in Aula a Palazzo Marino.