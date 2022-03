Proseguono le azioni di gang di giovani e sbandati, 6 arresti per 5 rapine a Milano

Proseguono, a Milano, le rapine ai danni di passanti che vedono come protagonisti gang di ragazzi o sbandati. Negli ultimi due giorni infatti, in alcune strade della movida cittadina come via Farini e sui Navigli, la polizia è intervenuta diverse volte effettuando nel complesso 6 arresti.

L’episodio di maggior rilievo ha visto agire un gruppo di ragazzi, dopo l’una di notte, in via Valtellina, strada di locali notturni e discoteche. Ad essere accerchiati e spintonati sono stati, in due casi distinti, lungo il marciapiede nei pressi di un noto locale, prima un 21enne e poi uno straniero di 24, di origine brasiliana, derubati rispettivamente di portafogli e cellulare. Gli agenti del Commissariato Sempione sono però riusciti a localizzare i presunti autori: tre ragazzi italiani di 23, 19 e 17 anni, tutti della provincia di Varese e un ecuadoriano di 23, residente invece a Milano, tutti con precedenti analoghi (tranne il minorenne).

In via Vigevano, sempre intorno all’1.30, un 17enne tunisino, con precedenti, ha avvicinato prima una donna di 36 anni, spingendola e sottraendole il cellulare, e poi un 19enne, ha cui ha strappato una catenina d’oro. Il giovane è stato bloccato poco dopo.

Alla fermata dei bus in corrispondenza della metropolitana di Famagosta, invece, una coppia di amici, di 15 e 19 anni, era stata avvicinata da un pregiudicato 45enne di origine australiana, che spintonando i due si era fatto consegnare portafogli e cellulari. L’uomo, forse uno sbandato, è stato bloccato poco dopo da una Volante.

