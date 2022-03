Benzina sopra i 2 euro: 10 consigli su come risparmiare carburante

Per fronteggiare gli aumenti e i costi sempre più improponibili della benzina è disponibile un vademecum dell’Unione nazionale consumatori che ha stilato 10 consigli per gli automobilisti su come risparmiare benzina. Prima di tutto guidare con le gomme sempre gonfie. In caso contrario, questo comporterebbe un aumento del 10%+. Non solo, l’arrivo della primavera e del caldo comporta consumi maggiori legati all’utilizzo del climatizzatore. Se state pensando di viaggiare con i finestrini aperti sappiate è da evitare, anzi la loro apertura compromette l’aerodinamica del veicolo. E’ consigliabile viaggiare con i finestrini chiusi.

Caro carburanti: 10 consigli per risparmiare sulla benzina

Tra i 10 consigli stilati dall’Unione nazionale consumatori per risparmiare benzina segnaliamo anche: non appesantire troppo l’automobile. Il peso della vettura, infatti, influisce sui consumi e peggiora anche la sua stabilità. Anche frenare e ripartire in continuazione fa aumentare i consumi; per questo motivo è consigliabile accelerare gradualmente evitando di tirare le marce. Questo piccolo accorgimento vi permetterà di risparmiare non solo nei consumi, ma anche nella “salute” del veicolo. Non solo, in curva è consigliabile prendere delle traiettorie rotonde visto che durante questa fase di guida l’auto consuma tanto per via della resistenza delle ruote. Da sfatare, invece, il mito che scendere a folle fa risparmiare carburante. Mai spegnare il motore anzi questa procedura disattiva il servofreno. Tra i consigli per risparmiare benzina segnaliamo anche il “cute off“: in fase di rallentamento inserire la marcia più alta rilasciando la frizione. In questo caso il motore interromperà il flusso di benzina. Infine consigliabile il cruise control, ossia regolatore di velocità, che permette di mantenerla stabile in condizioni di strada aperta e pro traffico. Decimo ed ultimo consiglio: se siete in fila in tangenziale e/o autostrada è inutile, oltre che rischioso, superare e fare il classico zig zag. Questo stile di guida oltre a farvi consumare benzina compromette anche la vita della vettura.