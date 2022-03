Domenica 13 marzo manifestazione contro la guerra

E’ organizzata da un rappresentante della Comunità Ucraina, contro la guerra, con concentramento dei partecipanti alle ore 15.00 in piazza Duca d’Aosta.

La manifestazione prosegue in: via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, piazza Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, via Catena, via Case Rotte, piazza Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Del Duomo dove la manifestazione terminerà.

Dalle ore 15 possibili disagi alla circolazione tra piazza Duca d’Aosta e piazza Duomo, lungo via Pisani, Bastioni di Porta Venezia, piazza San Babila, piazza della Scala e altre vie centrali.