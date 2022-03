Assolombarda: per imprese lombarde aumenti vertiginosi, bolletta balza a 11,5 mld

Cresce il costo dell’energia per le industrie manifatturiere della Lombardia, passando da 8,3 miliardi di euro a 11,5 miliardi in due settimane. Lo sottolinea Assolombarda secondo cui ora la priorità è garantire la continuità operativa delle imprese dopo gli aumenti vertiginosi del gas (+106%) e del petrolio (+22%) con lo scoppio della guerra in Ucraina. Considerata l’importanza della Russia come fornitore globale di risorse naturali – emerge dall’ultima analisi del Centro Studi di Assolombarda – si assiste a un nuovo shock nei prezzi medi sia delle materie prime energetiche sia delle non-energetiche, in particolare del frumento (+48%), del mais (+16%), del legno (+21%) e di alcuni metalli (nichel +40%, acciaio +17%, alluminio +15%). “Il conflitto tra Russia e Ucraina sta avendo un impatto molto forte sull’economia e sulle imprese del territorio, andando ad aggravare una situazione già molto critica per quanto riguarda energia e materie prime – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Basti pensare che, se si dovessero mantenere i prezzi attuali, l’industria manifatturiera lombarda quest’anno pagherà una bolletta energetica pari a 11,5 miliardi di euro a confronto con gli 8,3 miliardi stimati a inizio febbraio, prima della guerra e, soprattutto, con un livello nel 2019 inferiore ai 2 miliardi. Un rialzo enorme che avrà sicuramente impatti sul lavoro di molte delle nostre imprese. Servono provvedimenti immediati per impedire che le aziende chiudano e nel medio-lungo occorre puntare a una diversificazione del mix energetico per ridurre la dipendenza da Paesi politicamente instabili. Ora la priorità è garantire la continuità operativa delle imprese”.

