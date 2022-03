Perché il massacro dei bambini? Olena Zelensky “La cosa più terrificante sono le perdite di tanti bambini” (video)

Putin: se questo è un uomo…ma che ne sanno i bambini dell’odio, della follia, della crudeltà, del potere? L’orrore a Mariupol, violento, ripetuto, senza scampo. Ma che ne sanno i bambini di una guerra assurda, di un massacro voluto?

L’inviato del Giornale scrive “I russi hanno trasformato Mariupol in un girone dell’inferno dantesco. In effetti c’è davvero della «matta bestialità» in ciò che l’armata di Putin è riuscita a scatenare a Mariupol nelle ultime 24 ore. La città è sotto continui bombardamenti, lo denuncia il vice sindaco SergiyOrlov su Facebook, parlando di 1.300 persone uccise e 47 sepolte in una fossa comune. La città è senz’acqua, luce e gas, con gli abitanti costretti a bere neve scongelata e scaldarsi bruciando la legna. Per non parlare dei 3mila neonati privati di cibo e medicine. «Tutto questo è medievale, è un puro genocidio», scrive Orlov. Le scorte alimentari si esauriranno al massimo entro cinque giorni” «Ci sono bambini sotto le macerie. Questa è atrocità!». Le foto e i video che stanno circolando in rete sono un pugno nello stomaco. «È orribile vedere l’uso barbaro della forza contro civili innocenti», ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca JenPsaki.

Olena, moglie del Presidente ucraino Zelensky scrive su Facebook “Forse la cosa più terrificante e devastante di questa invasione sono le perdite di bambini: Alice di otto anni, morta per le strade di Okhtyrka mentre suo nonno cercava di proteggerla; Polina di Kiev, che è morta nel bombardamento con i suoi genitori; Arseniy, 14 anni, colpito alla testa e che non ha potuto essere salvato perché un’ambulanza non è riuscita a raggiungerlo in tempo a causa degli intensi combattimenti”, scrive ancora. “Quando la Russia dice che non sta facendo la guerra contro i civili, io rispondo con i nomi di questi bambini assassinati”.