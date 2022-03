Olimpiadi, progetto arena Santa Giulia affidato a David Chipperfield (video)

A contraddistinguere la nuova arena di Milano sarà la sua caratteristica forma ellittica. Da una base rialzata, l’arena – secondo il progetto messo a punto – si protende verso l’alto formando tre anelli di diverse altezze che sembrano fluttuare gli uni sugli altri. Un’estetica peculiare esaltata, durante il giorno, dai tubi in alluminio, e di notte, dalle strisce luminose a LED che creano elementi mediali di grandi dimensioni. Gli anelli sono collegati tra loro e con il pavimento da fasce di vetro leggere e trasparenti e si proiettano verso la piazza con linee irregolari che conferiscono all’edificio la sua inconfondibile dinamicità. Al suo interno l’arena accoglie due livelli di sedute sopra il parterre e un livello premium con sale lounge e Sky Box. Tutti i posti, cosi come le strutture di ristorazione e gli altri servizi, sono accessibili attraverso ampie hall presenti a tutti i livelli. La base dell’arena e il parcheggio multipiano che da questa si estende fino a raggiungere il perimetro nord del sito saranno in grado di accogliere oltre 2.750 veicoli. Il concept di sostenibilità – è stato spiegato oggi – prevede misure per minimizzare le emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse, inclusi sistemi fotovoltaici posizionati sul tetto. L’elettricità generata in loco coprirà la maggior parte del fabbisogno energetico dell’arena, progettata in un’ottica di efficienza energetica.

L’architetto David Chipperfield ha dichiarato: “Siamo molto lieti di essere stati invitati a sviluppare, insieme al nostro partner Arup, il progetto per l’Arena di Santa Giulia. Crediamo che oltre a diventare uno spazio importante per Milano, l’opera e la nuova piazza contribuiranno alla qualità fisica di questo importate sviluppo. Siamo certi diventerà una nuova meta nella bellissima cornice di Milano”. Klaus-Peter Schulenberg, ceo di CtsEventim, ha sottolineato: “Amiamo i lavori di David Chipperfield. Il progetto dell’arena è stato pensato per renderla assolutamente unica e immediatamente riconoscibile anche da molto lontano, grazie alla sua silhouette distintiva. Ogni evento che sarà organizzato all’interno di questo spazio, quindi, diventerà anche un momento di incontro immersivo con un’architettura globale e di avanguardia, e questo aumenterà ulteriormente l’attrattività dell’arena. Siamo anche molto soddisfatti perché il progetto è pienamente in linea con i tempi che sono stati prestabiliti. Stiamo costruendo questa spettacolare arena non solo a Milano, ma soprattutto per Milano e non vogliamo che la città e il territorio siano costretti ad aspettare anche solo un momento in più del previsto”.

L’architetto Chipperfield si era occupato nel 2015 del progetto del Mudec, su cui c’erano state delle polemiche sull’esecuzione di alcuni lavori. Sul punto l’architetto ha detto “Abbiamo l’ufficio a Milano da 16 anni quindi non abbiamo mai lasciato Milano, non sono mai stato in guerra con Milano, abbiamo avuto problematiche e come architetti abbiamo ritenuto importante dire la nostra. Quindi è iniziata una discussione ma che fa parte del ruolo di architetto. Noi riteniamo che la qualità sia molto importante e per il Mudec credo che la solidità e la chiarezza del progetto sopravvivono e pare che sia un progetto di assoluto successo”.(MIANEWS)

