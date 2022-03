In dono da Atm ai Vigili del Fuoco di Milano carrozza metropolitana per addestramento

Il giorno 7 marzo si è conclusa l’operazione che ha visto il Comando VVF di Milano, grazie all’accordo con l’Azienda Trasporti Milanesi, ricevere una carrozza di un treno della metropolitana dismesso e non in circolazione da tempo.

Questa donazione, che ha visto Atm compiere un grandissimo sforzo, consente oggi ai vigili del fuoco di Milano di compiere ogni manovra addestrativa utile alla conoscenza delle attrezzature destinate al sollevamento dei convogli in caso di soccorso, come ad altre emergenze in cui possono incorrere le linee metropolitane.

Il convoglio, con una lunghezza totale di 20 metri, è stato collocato su binari predisposti dai tecnici Atm, ai quali è stato chiesto di creare una linea del tutto simile a quella reale, dal pietrisco classico adagiato sulla pavimentazione, alla banchina a filo salita dei passeggeri, fino alla linea aerea e alla piastra da cui i convogli prelevano la tensione per il loro funzionamento.

Alle operazioni era presente il Comandante, Nicola Micele che ha permesso la realizzazione di questa operazione unica nel suo genere.

Nicolas Vaccaro