F.I. Lombardia, il coordinatore Salini: «Milano chiama Lombardia. F.I. incontra i territori per costruire insieme la regione di domani»

Al via sabato 12 marzo a Palazzo delle Stelline, con il coordinatore nazionale Fi Antonio Tajani, la marcia di avvicinamento alle elezioni regionali 2023: viaggio con i vertici azzurri nelle 12 province lombarde

«Sabato 12 marzo a Milano, Palazzo delle Stelline, il coordinamento di Forza Italia in Lombardia dà il via, insieme al coordinatore nazionale Fi Antonio Tajani, alla marcia di avvicinamento alle elezioni regionali 2023. Sarà un viaggio nelle dodici province lombarde con un duplice obiettivo. Da un lato mettersi in ascolto di famiglie e imprese, raccogliendo proposte dai rappresentanti dei cittadini e dagli esponenti locali di Forza Italia in questa fase nuova e delicata della vita del Paese, nella quale al sollievo per l’uscita graduale dalla pandemia si intrecciano le preoccupazioni per le conseguenze drammatiche della guerra in Ucraina. Dall’altro, vogliamo rilanciare la centralità del movimento azzurro fondato e presieduto da Silvio Berlusconi, raccontare le battaglie e i risultati conseguiti in Regione Lombardia, sottolineandone la centralità per l’Italia e per l’alleanza di centrodestra».

E’ quanto dichiara Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia.

«Il viaggio verso le elezioni regionali 2023 si articolerà in una serie di incontri con i rappresentanti locali di Forza Italia, assemblee politiche e momenti di confronto che nei prossimi mesi toccheranno i dodici capoluoghi di provincia. L’evento di apertura – spiega Salini – si terrà sabato 12 marzo nel capoluogo lombardo, a Palazzo delle Stelline, corso Magenta n. 61, in sala Volta, a partire dalle 9.30, e sarà intitolato:

MILANO CHIAMA LOMBARDIA

FORZA ITALIA INCONTRA I TERRITORI PER COSTRUIRE INSIEME LA REGIONE DI DOMANI

«Evidenzieremo l’ottimo lavoro svolto grazie al contributo decisivo di Forza Italia nella Giunta e nel Consiglio regionale della Lombardia – sottolinea il coordinatore regionale Fi Salini – a partire dall’enorme successo della campagna vaccinale portata avanti dalla vicepresidente Letizia Moratti, che ci accompagnerà nel nostro percorso tra le città e i territori lombardi».

Interverranno, oltre al coordinatore nazionale Antonio Tajani, il ministro Mariastella Gelmini, la responsabile nazionale Fi per i rapporti con gli alleati Licia Ronzulli, la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, il capo delegazione Fi in Giunta regionale Fabrizio Sala, il capogruppo Fi in Consiglio regionale Gianluca Comazzi, la coordinatrice della Grande città di Milano Cristina Rossello, il coordinatore provinciale di Milano Graziano Musella, i vertici nazionali del movimento azzurro, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, esponenti dei coordinamenti cittadini e provinciali di Forza Italia.

Saranno presenti anche i candidati di Forza Italia alla carica di sindaco in Provincia di Milano: ad Abbiategrasso Cesare Nai, a Cernusco Sul Naviglio Cassamagnaghi Daniele, a Melegnano Vito Bellomo e a Vimodrone Mattia Murnigotti.

E’ iniziata una fase di crescita per Forza Italia Milano, già proiettata alle elezioni regionali 2023; attivata la rete urbana dei Dipartimenti settoriali e specifici che coinvolgono oltre centocinquanta persone dedicate alle tematiche impellenti per la città di Milano: «Abbiamo creato in pochi mesi 43 dipartimenti con un totale di oltre centocinquanta membri che ne fanno parte», dichiara Cristina Rossello, coordinatrice della Grande città di Milano – Obiettivo primario è un programma di amministrazione efficiente e proiettata ad una visione più moderna e internazionale secondo la vera vocazione di Milano e di Forza Italia. Dopo l’uscita dalla pandemia e superato il terribile conflitto tra Russia e Ucraina lo scenario milanese necessiterà subito di modelli più adeguati e agili per nuove economie post-pandemiche e post-belliche».

«Da quando è nata – afferma Graziano Musella, coordinatore provinciale Fi a Milano – Forza Italia è riuscita a far crescere e a rinnovare nel tempo una classe dirigente locale di grande qualità: esprimiamo tuttora amministratori di livello, capaci di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità locali. Anche gli ottimi risultati ottenuti alle recenti elezioni amministrative e alle elezioni del Consiglio Metropolitano hanno dimostrato il radicamento di Forza Italia in Provincia di Milano. E’ dunque proprio dal confronto coi territori che intendiamo partire in previsione delle elezioni regionali dell’anno prossimo».

Quello del 12 marzo sarà il terzo grande evento promosso in dodici mesi dal coordinamento regionale di Forza Italia, dopo “ITALIA, CI SIAMO!” a Castione della Presolana (Bg) e “TRANSIZIONE, LA GRANDE SCOMMESSA”, a Erba (Co).

Nel dettaglio, sabato a Palazzo delle Stelline, apriranno i lavori Massimiliano Salini, Commissario Forza Italia Regione Lombardia, Cristina Rossello, Commissario Forza Italia Milano e Graziano Musella, Commissario Forza Italia Provincia di Milano.

Interverranno Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale Forza Italia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Licia Ronzulli, Responsabile nazionale Forza Italia rapporti con gli alleati, Andrea Mandelli, vicepresidente Camera dei Deputati, Letizia Moratti, Vicepresidente Regione Lombardia, Fabrizio Sala, Capo delegazione Forza Italia Regione Lombardia e Assessore, Gianluca Comazzi, Capogruppo Forza Italia Regione Lombardia, Melania Rizzoli, Assessore Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, Assessore Regione Lombardia, Alan Rizzi, Sottosegretario Regione Lombardia, Sestino Giacomoni, segretario conferenza coordinatori regionali Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dipartimenti Forza Italia, Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali Forza Italia, Gregorio Fontana, responsabile nazionale organizzazione Forza Italia, Giulio Gallera, presidente commissione bilancio Regione Lombardia, Fabio Allitonante, consigliere regionale Forza Italia Regione, Vera Cocucci, capogruppo in città metropolitana, Alessandro De Chirico, capogruppo in consiglio comunale, Marco Bestetti, responsabile nazionale giovani Forza Italia e consigliere comunale, Enrico Pianetta, responsabile nazionale seniores Forza Italia, Valeria De Cicco, responsabile regionale azzurro donna Forza Italia, i candidati di Forza Italia alla carica di sindaco in Provincia di Milano: ad Abbiategrasso Cesare Nai, a Cernusco Sul Naviglio Cassamagnaghi Daniele, a Melegnano Vito Bellomo e a Vimodrone Mattia Murnigotti.