“La mia felicità ha un peso” il libro di Simona Tassone

– Di Paola Carella

“La mia felicità ha un peso” (Editrice Italica), è il primo libro dell’attrice curvy Simona Tassone, un racconto scaturito dalla vita e rivolto alle donne, dicendo loro che “nulla può risplendere senza il buio”. Una storia vera così com’è vera Simona, che si mette a nudo per raccontare alle donne in modo semplice e sincero la sua storia fatta di amori, drammi e rinascite. Un percorso travagliato ma dall’esito felice, diviso tra amori da mille e una notta, nel vero senso della parola e palcoscenici, passioni del corpo e fuochi dello spirito.

“La bellezza autentica è la nostra essenza, la forza della nostra anima” queste le parole di Simona Tassone, che attraverso il suo romanzo e con le attività ad esso legate in televisione, cinema e social, solo per citarne alcune, vuole aprire nuovi orizzonti di forza e amor proprio, coinvolgendo giovani donne che ancora non hanno scoperto dentro di sé il proprio potenziale.

Simona nasce ad Imperia per poi trasferirsi a Milano: dopo un percorso di studi che la vedono diventare professionista nel mondo del restauro di opere d’arte, decide di dare nuova voce alla sua creatività e alla sua filosofia Body Positive e intraprende la carriera di attrice, modella e presentatrice Curvy, imponendo una nuova estetica inclusiva alla dittatura delle taglie longilinee che da sempre sono protagoniste dello spettacolo made in Italy.

La strada non è stata delle più semplici perché in Italia, a differenza di Paesi come l’America, il percorso per imporre la donna curvy nell’immaginario mediatico non è ancora cosa radicata, ma la grande forza di Simona l’ha portata sul piccolo e grande schermo, sfilando anche sulle passerelle più fashion con forza e grande bellezza che la rendono un vero e proprio inno alla lotta contro il body shaming.

Il lungo percorso di accettazione raccontato nelle pagine de “La mia felicità ha un peso”, l’hanno inoltre condotta ad essere la musa ispiratrice di Luna Berlusconi per la seria scultorea “Le Divine”, in cui ha posato nuda per lei, amplificando insieme alla nota artista, figlia di Paolo Berlusconi, la lotta contro il bullismo e il body shaming per influenzare nuove e vecchie generazioni, spaccando così in modo rivoluzionario canoni di bellezza ormai stereotipati.

Per lo stesso motivo Simona ha sviluppato un nuovo progetto, una boutique online di oggetti, accessori e abiti glamour per trasformare le donne di taglia over, e non solo, in vere princesses. “Questo è il mio regalo per voi, per esservi sempre più vicina e per aiutarvi a risplendere”, dice Simona in merito al nuovo progetto e-commerce, che si sviluppa in romantiche stanze di un castello dedicate a ogni categoria di prodotti, ovvero la stanza del fashion, del beauty e del Jewelry firmati e ideati dalla stessa Simona Tassone. Non solo, all’interno del castello della princess c’è una speciale book room, dove sarà possibile acquistare il suo romanzo con una dedica personalizzata.