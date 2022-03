Città Metropolitana prosegue gli interventi per garantire maggiore sicurezza stradale: da oggi attivo sulla S.P. 103 Cassanese Moderna un nuovo dispositivo Smart

Città Metropolitana di Milano prosegue il piano di attivazioni per l’innalzamento degli standard di sicurezza sulla rete stradale di sua pertinenza e nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” negli scorsi giorni ha concluso l’intervento di aggiornamento e di trasformazione dei sistemi di controllo della velocità sulla S.P.103 Cassanese Moderna, nel tratto compreso tra i comuni di Cernusco sul Naviglio e di Pioltello.

Come preannunciato nei giorni scorsi, a partire da oggi, 10 marzo 2022, sulla S.P. 103 Cassanese Moderna è attivo un innovativo sistema di rilevazione automatica della velocità, in grado di individuare il mancato rispetto dei limiti consentiti, in modalità istantanea o media.

Vediamo il posizionamento del sistema che è attivo 24 ore su 24:

Direzione Brescia:

S.P. 103 Cassanese Moderna dal Km 5+280 al km 6+260

Direzione Milano:

S.P. 103 Cassanese Moderna dal Km 7+296 al km 6+240

Questa tipologia di apparati è già stata utilizzata con successo dalla Città Metropolitana di Milano in altri tratti stradali: monitorando per un perimetro più esteso la velocità percorsa, sul lungo periodo, agiscono in maniera più incisiva ed educativa sul comportamento del guidatore, apportando anche un diverso approccio al controllo della velocità.

Tutti i dispositivi previsti nel Progetto Sicurezza Milano Metropolitana dialogano e interagiscono con Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in dotazione alla Polizia Locale, che riceve e gestisce in Cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Come previsto dal “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, questa nuova attivazione è supportata da una campagna di comunicazione volta a informare e sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida.

Informazioni sulle attività realizzate nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” sono reperibili sul sito web dedicato che ne approfondisce ogni aspetto e dettaglio: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .