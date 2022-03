Accademia Ucraina di balletto e ecoteatro: gala benefico “Danza per Ucraina”

Sul palco dell’EcoTeatro di Milano, il giorno 19 marzo 2022 alle ore 20:45, si terrà il Gala “Danza per l’Ucraina”, il cui ricavato sarà devoluto a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra. L’iniziativa è organizzata dall’AUB Accademia Ucraina di Balletto di Milano, eccellenza nell’insegnamento della danza classica che rappresenta uno dei migliori e più longevi connubi artistici tra l’Ucraina e il nostro paese, e da EcoTeatro di Milano, la sala ecosostenibile particolarmente sensibile al tema della responsabilità sociale nei luoghi di cultura. Lo spettacolo vedrà protagonisti ospiti e allievi dell’Accademia, con esibizioni dal repertorio classico, assoli, passi a due e ensemble, e altri della tradizione della danza di carattere russa ed ucraina, che si daranno la mano sul palco, in segno di fratellanza e pace. Tra gli ospiti, il danzatore Ramon Agnelli. La danza e l’arte rappresentano valori e linguaggi inclusivi e universali. L’evento straordinario sarà occasione per proporre una riflessione sul tema della pace tra i popoli e di dare un concreto aiuto alle famiglie sfollate a causa del conflitto. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà infatti interamente donato all’ Opera Don Orione di Milano che attraverso le case delle missioni orionine presenti in Ucraina, Romania e Polonia sta accogliendo e dando assistenza a migliaia di profughi in fuga dalle aree del conflitto. Ulteriore nota positiva: nello spirito ecosostenibile del teatro l’evento avrà impatto zero, utilizzando energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, luci Led a basso consumo, prodotti ecologici e praticando la raccolta differenziata in sala e nei camerini.

Costo del biglietto: Posto Unico € 20

Per acquisti/prenotazioni: biglietteria aperta da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 – Tel 02 82773651 – biglietteria@ecoteatro.org – oppure tramite la biglietteria on line al sito del teatro: www.ecoteatro.it

